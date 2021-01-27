Мужчина показал способ готовить картофельное пюре и вызвал отвращение зрителей

Пользователь TikTok Эли продемонстрировал свой фирменный способ приготовления картофельного пюре и вызвал отвращение у зрителей. Вирусный ролик, набравший больше 600 тысяч просмотров, появился на TikTok-аккаунте @elis_kitchen.

На кадрах видно, как мужчина ставит на плиту кастрюлю с водой и добавляет туда соль и уксус. Как только вода закипит, он высыпает туда несколько пачек чипсов с солью. Затем блогер мешает варево ложкой и дает ему покипеть, после чего сливает излишки жидкости через дуршлаг в миску. Эли пьет немного слитой воды и хвалит ее.

После он добавляет в кастрюлю тертый сыр и копченую паприку. Блогер тщательно размешивает ингредиенты, пока пюре не станет однородным, накладывает его в тарелку и пробует. «Вкусно!» — утверждает Эли.

Большинство комментаторов не согласились с его оценкой. «Ни одно видео никогда не причиняло мне больше боли», — написал один из комментаторов. «Мне кажется, смотреть такое незаконно», — пошутил другой. Третий спросил у блогера, почему он просто не взял упаковку пюре быстрого приготовления.

Издание Insider спросило профессиональных поваров, что они думают о рецепте Эли. Шеф-повар и судья передачи Chopped Крис Сантос рассказал, что его коллега Алекс Гуарнашелли научил его готовить пюре из чипсов. Для этого их надо вымочить в сливках, а затем измельчить в блендере.

Шеф-повар Брэд Картер, удостоенный звезды Мишлен, счел идею готовить пюре из чипсов смехотворным. «Я пурист. Пюре — это отдельное блюдо, и оно требует уважения!» — отметил он. Впрочем, Картер отметил, что изобретательности Эли не занимать.