Женщина раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц и восхитила соцсети

Пользовательница Facebook из Австралии раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц. Об этом сообщает Daily Mail.

При готовке яичницы Дженни (Jenny) использует ростер для выпечки кексов и пирогов. «Не представляю другого метода приготовления! Нужно выпекать пять минут, чтобы приготовить яйца с жидким желтком, и семь минут — с твердым», — объяснила она. Австралийка утверждает, что приготовленные ее способом яйца всегда получаются идеальными.

Женщина показала готовое блюдо из куриных яиц с жидким желтком и восхитила пользователей соцсети. Комментаторы поблагодарили Дженни за альтернативный рецепт яичницы. Одна из читательниц попробовала воспользоваться ее советом и осталась довольна результатом.

Ранее знаменитый американский повар и звезда кулинарного шоу Iron Chef Джеффри Закарян рассказал секрет приготовления идеальных вареных яиц. По его мнению, яйца должны вариться ровно 12 минут, после чего их нужно переложить в холодную воду.