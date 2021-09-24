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Отец посмотрел записи с камер наблюдения и запретил дочери спать дома

Пользователь Reddit подловил дочь на лжи и заставил ее спать на заднем дворе
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Фото: Pixabay

Пользователь Reddit под ником HallNum032 рассказал историю о том, как подловил свою дочь на лжи и наказал ее. Мужчина посмотрел запись с камеры видеонаблюдения, после чего заставил подростка спать на заднем дворе дома. Часть комментаторов сочли его наказание жестоким.

46-летний отец заявил, что его 16-летняя дочь учится в средней школе. С недавних пор она начала некорректно себя вести по отношению к собеседникам: подросток постоянно обзывает других людей, а также комментирует их внешность и вещи. Сильнее остальных пострадала горничная, которую девочка регулярно оскорбляла. Однажды девушка даже назвала домработницу мерзкой.

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«Я занял твердую позицию и прямо сказал своей дочери, что накажу ее, если она еще раз скажет что-нибудь подобное нашей горничной», — сказал HallNum032. Однако его слова не помогли: девочка продолжила обзывать уборщицу. Отцу пришлось принимать меры — он запретил подростку идти на долгожданную вечеринку, после чего девушка закатила истерику.

Спустя несколько дней дочь подошла к автору поста и сказала, что не может найти свой смартфон. Она попросила отца позвонить ей, чтобы определить местоположение устройства по звуку.

«Мы с женой были ошеломлены, обнаружив, что iPhone зазвонил в сумке нашей горничной. Я немедленно начал выяснять с домработницей отношения: она все отрицала и плакала, говоря, что никогда не прикасалась к телефону и понятия не имела, как он туда попал», — пересказал ситуацию герой истории. Тогда он решил проверить установленные в доме камеры видеонаблюдения: на записях мужчина увидел, как его дочь кладет смартфон в сумку горничной.

В качестве наказания HallNum032 заставил дочь провести ночь на заднем дворе. Он выбрал такую санкцию, потому что девочка говорила, что боится микробов и насекомых.

«Она плакала, умоляя меня не заставлять ее спать в жаре, с грязью и насекомыми. Я отказался обсуждать это, в противном случае пообещав увеличить наказание до двух ночей», — сказал автор поста.

Часть комментаторов посчитали, что мужчина слегка перегнул палку. Например, юзер под ником Ok_Bus_2038 назвал наказание «немного жестоким». Однако другие пользователи встали на сторону отца. Они подчеркнули, что ему необходимо дать горничной оплачиваемый отпуск.

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