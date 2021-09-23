Мужчина отказался выполнить требование жениха и невесты и был унижен на свадьбе

Пользовательница Reddit с ником Hesaid-Hesaid7 поделилась историей о том, как ее супруг поссорился с женихом и невестой, потому что отказался выполнить их требование надеть официальный костюм. Он пришел на свадьбу в джинсах и футболке. В результате мужчину публично унизили из-за внешнего вида, и он был вынужден покинуть праздник.

Автор поста рассказала, что на прошлой неделе была свадьба ее сестры. «Они с женихом выбрали строгий дресс-код на свадьбу. Каждый из гостей был предупрежден об этом. Когда мой муж узнал о требовании моей сестры и ее возлюбленного, то был очень недоволен. Он сказал, что с их стороны неправильно диктовать гостям, что они должны носить, и назвал их правило глупым и бесполезным», — поделилась она.

По словам женщины, ее супруг в итоге отказался пойти навстречу невесте и жениху и выбрал для праздника джинсы и яркую футболку. Однако возлюбленный сестры рассказчицы не оценил его внешний вид и отказался пустить на церемонию. «Жених потребовал, чтобы он надел костюм или ушел. Мой муж отказался, и между ними началась словесная перепалка. В итоге жених выгнал его с праздника», — вспомнила она.

Пользовательница отметила, что не захотела уходить с церемонии вместе с супругом. «Когда я вернулась домой, муж начал со мной ругаться. Он обвинил меня в том, что я равнодушно наблюдала за тем, как моя сестра и ее жених унижают его, и даже не попыталась заступиться. Я ответила, что он заслужил это из-за своего упрямства», — заявила она.

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