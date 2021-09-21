Мужчина несколько часов посидел с племянником и вызвал полицию

Мужчина провел несколько часов с семилетним сыном сестры и пожаловался на то, что в итоге был вынужден вызвать полицию. Он поделился своей историей на Reddit, однако в комментариях к посту многие пользователи раскритиковали его поступок: они посоветовали герою истории повзрослеть и назвали его эгоистом.

29-летний автор поста объяснил, что считает себя чайлдфри и не хочет иметь детей. «Мне пришлось растить мою младшую сестру, потому что наши родители были полными неудачниками. Тем не менее я не держу на нее зла, потому что я зрелый человек», — объяснил рассказчик.

По словам пользователя Reddit, недавно сестра попросила его посидеть с племянником. Он отказался и объяснил родственнице, что у него другие планы: мужчина собирался работать.

«На следующий день она постучала в дверь и сказала, что я должен присмотреть за ребенком. Я сказал нет. Она начала умолять меня и говорить, что ей нужно в больницу, потому что ее муж только что попал в аварию», — поделился герой истории. Сперва он предложил взять ребенка в больницу, но в итоге согласился посидеть с мальчиком.

Вскоре племянник вывел героя истории из себя. «Он начал вести себя очень плохо. Я включил ему фильм, но просмотр закончился тем, что он облизал DVD-плеер. Я дал ему и кошачьи игрушки и предложил поиграть с животными, но кошки не захотели иметь с ним дела. Тогда он расстроился и опрокинул один из моих горшков», — пожаловался мужчина.

Возмущенный поведением мальчика, он решил позвонить сестре и потребовать забрать ребенка. Женщина не ответила, поэтому рассказчик обратился в полицию.

«Коп, который приехал на вызов, забрал племянника и отвез к моей матери. Он дал ясно понять, что я повел себя как козел. Я же не думаю, что повел себя так. Стоит ли мне подать жалобу на этого полицейского?» — заключил автор.

В комментариях к посту многие раскритиковали мужчину и назвали его эгоистом. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что он сам мог отвезти ребенка к бабушке, и на то, что его сестра не могла взять трубку, так как была в больнице у мужа. Кроме того, комментаторы отметили, что быть чайлдфри — это не значит ненавидеть детей.