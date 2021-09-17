Мужчина узнал секрет родителей и выгнал их из дома

Пользователь Reddit рассказал историю о том, как узнал секрет родителей, и сильно поссорился с ними. Мужчина признался, что был возмущен тем, что родные втайне сделали ДНК-тест его сыну, и решил выгнать их из дома.

По словам автора поста, родители всегда настороженно относились к его супруге. «Я познакомился со своей будущей женой Соней (Sonya) в ресторане, где она работала официанткой. Мне потребовалось время, чтобы стать ее парнем. Я представил Соню родителям, но она им не понравилась. Они сказали, что Соня использует меня, чтобы осуществить "американскую мечту". Их слова меня сильно оскорбили», — написал он.

Мужчина сообщил, что сейчас воспитывает с супругой сына, и до недавнего времени к ним часто приезжали его родители. «Как-то мои родители играли с внуком, и моя мама сказала: "Разве ты не самый милый ребенок на свете? Я так рада, что мы узнали, что ты действительно наш внук". Она не знала, что я нахожусь рядом, и когда я спросил, в чем дело, она попыталась сменить тему», — вспомнил он. Под давлением мать и отец рассказчика сознались, что тайком сделали внуку ДНК-тест, потому что подозревали невестку в обмане.

Поступок близких разозлил мужчину, и он потребовал, чтобы они немедленно покинули дом. В тот момент его жена находилась на кухне и не слышала их разговор. «Когда Соня спросила меня, почему нас больше не навещают мои родители, я решил рассказать ей всю правду, потому что не могу ничего держать в секрете. <...> Она очень старалась понравиться моим родителям, и их поступок стал для нее пощечиной», — поделился пользователь.

Ранее другой пользователь Reddit заявил, что его жена неоднократно запугивала их детей, чтобы набрать лайки и просмотры в социальных сетях. Из-за этого мужчина задумался о разводе.

