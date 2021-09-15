В сети поспорили из-за сравнения российской и американской полиции

Пользователь аReddit опубликовал пост под названием «Американцы не догадываются, насколько их полицейские спокойные», в котором сравнил работу российских и американских правоохранителей. Текст вызвал обсуждения в сети: пользователи поспорили о том, имеет ли подобное сравнение смысл.

Автор поста рассказал, что переехал с отцом из США в Россию три года назад. «Если вы думаете, что в Америке полиция коррумпированная и несправедливая, то на самом деле она не такая уж и плохая», — написал он. По словам парня, в России правоохранители «могут оштрафовать или арестовать человека, чтобы выполнить план, открыто угрожать и шантажировать, подбрасывать наркотики и наносить побои, если им захочется».

Один из комментаторов посоветовал автору треда не делать такие громкие выводы. «Все относительно. Да, ситуация с полицией в США лучше, чем в России. И есть страны, где полицейские работают лучше, чем в Америке. Люди всегда чем-то недовольны», — отметил он. Другой пользователь заявил, что по логике молодого человека, запустившего тред, россияне должны сравнивать свою страну с Северной Кореей. «Это так не работает. Если тебе кажется, что одна проблема не такая серьезная, как другая, то это не значит, что можно преуменьшать ее значение», — подчеркнул он.

Третий комментатор признался, что устал от того, что Россию постоянно относят к странам третьего мира. «В России люди имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Это то, ради чего многие американцы едут в Европу или Канаду. Так действительно российские власти настолько некомпетентны, как вы считаете? Проблема с полицией есть во многих странах мира. Да, у нашей полиции есть недостатки, она далека от идеальной. Американские полицейские действительно спокойнее, чем их коллеги из многих других стран», — выразил мнение пользователь.

Ранее популярная российская блогерша Александра Маркина сравнила медицину в России и США и пожаловалась на высокие цены и плохое качество услуг за границей.