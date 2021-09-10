Популярная блогерша сравнила медицину в России и США

Популярная российская блогерша Александра Маркина поделилась опытом родов в США. В эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец она сравнила медицину в России и Америке, а также пожаловалась на высокие цены и плохое качество услуг за границей.

Блогерша призналась, что давно мечтала пожить в США. «Плюс мы (с мужем Андреем Купреевым — прим. «Ленты.ру») бы хотели, чтобы у нашего ребенка был выбор. То есть, если она не захочет жить в России, у нее есть возможность пожить в другом месте», — объяснила знаменитость.

Маркина подчеркнула, что ее поездка в США никак не была связана с недоверием к российской медицине. «Мы еще рассматривали Испанию, потому что там классный климат. Я очень зависима от погоды и поняла, что зимой мне будет очень тяжело. Почему не уехать туда, где тепло?» — продолжила она.

По словам блогерши, американская медицина не так хороша, как ее расхваливают. «Каждый твой вздох ты должен оплачивать, если у тебя нет страховки. (...) И качества они (медицинские услуги — прим. «Ленты.ру») далеко не самого лучшего», — поделилась Маркина.

Она предположила, что если бы роды проходили в России, то ей бы не пришлось отдать так много денег. Блогерша добавила, что ей, возможно, попались бы более квалифицированные врачи, которые не занесли бы инфекцию при родах, как это сделали американцы.

Маркина — популярный Instagram-блогер, на ее аккаунт в соцсети подписано 1,2 миллиона пользователей.