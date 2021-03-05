В сети поспорили по поводу груди крольчихи из «Космического джема»

Пользователи сети поспорили по поводу груди крольчихи Лолы Банни — персонажа фильма «Космический джем». Причиной разногласий послужило то, что в сиквеле картины эту героиню решили сделать менее сексуализированной.

В продолжении картины героине уменьшили размер груди. Кроме того, ее изобразили в менее обтягивающей одежде. Некоторые юзеры раскритиковали новый образ.

How I feel defending the honor of Lola Bunny's rabbit titties against the social justice warriors pic.twitter.com/dTpJ5IbQNC — findom earle (@coherentstates) March 5, 2021

«Как я себя чувствую, защищая грудь Лолы Банни от воинов социальной справедливости».

Nothing was ever wrong with the original Lola Bunny's design and attractiveness.



She just needed more personality besides "hot girl on the basketball court". — 💫AstralWingz💫 (@Zhane_Star) March 4, 2021

«В оригинальном дизайне и привлекательности Лолы Банни не было ничего плохого. Ей просто нужно было придать больше индивидуальности, помимо образа "горячей девушки на баскетбольной площадке"».

Другие пользователи поддержали решение слегка изменить образ крольчихи. Они указали на то, что персонажи мультфильмов не должны превращаться в секс-символов.

lola bunny's redesign is not "woke culture run amok" they just didn't want you creeps jerking off to their children's movie cartoon animal — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) March 4, 2021

«Редизайн Лолы Банни это не "безумство SJW-культуры". Авторы просто не хотят, чтобы вы мастурбировали на мультяшное животное из детского фильма»

В беседе с изданием Entertaiment Weekly режиссер сиквела Мальком Ли рассказал, что посмотрел оригинал лишь в 2019 году. Его поразило, насколько сексуально изображена Лола Банни, в связи с чем он решил, что персонаж нуждается в редизайне. По словам Ли, создателям новой картины важно изобразить сильных и способных героинь.