Мюзикл «Кошки» переделали после «безумной реакции» зрителей

Фильм-мюзикл «Кошки» от Universal Pictures решили переделать после неоднозначной реакции у зрителей на трейлер. Об этом объявил режиссер картины Том Хупер, пишет британское издание The Times.

«В некоторой степени реакция на трейлер была просто безумной. Но я думаю из этого можно вынести урок», — объяснил он.

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Режиссер подчеркнул, что при работе над картиной не задумывал вызвать у зрителей чувство неловкости или ввести их в ступор обликом персонажей. Он пришел к выводу, что из-за спецэффектов лица актеров оказались неузнаваемыми. По словам Хупера, эта оплошность была исправлена в августе.

Вышедший в июле трейлер «Кошек» был раскритикован интернет-пользователями, многие из которых обнаружили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными.

В ноябре стало известно, что «чересчур сексуального» ежа Соника в фильме «Соник в кино» переделали из-за возмущенных фанатов.

Universal Pictures / YouTube

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