В сети нашли самую отвратительную пиццу и связали ее с приходом Антихриста

В сети набрали популярность посты о пицце с киви, которую многие пользователи интернета посчитали самой отвратительной в мире. Публикации стали вирусными на Reddit и в Twitter.

На фото изображена пицца с сыром, ветчиной и киви. На Reddit указано, что блюдо приготовили в Дании. Большинство юзеров отнеслись к такому сочетанию продуктов негативно, один из них связал ее создание с приходом Антихриста. «Он явился и заказал эту пиццу», — посчитал он.

Многие отмечали, что такое блюдо хуже пиццы с ананасами. «Они говорили, что им будет достаточно ананасов. Я знал, что это начало конца», — написал Van A Hunter. «Что за монстр выпустил такое зло?» — недоумевал K.С.Scott.

Некоторые допустили, что пицца может им понравиться. «Знаете что, возможно, она не так уж и плоха. Я бы ее хоть раз попробовал», — поспорил с большинством Demiturich.

В 2018 году отвращение у пользователей сети вызвали веганские круассаны. Изготовители добавили в тесто активированный уголь, что, по мнению юзеров, сделало их похожими на экскременты.

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