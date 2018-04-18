Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети

Продающиеся в восточной части Лондона веганские круассаны вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Изготовители добавили в тесто активированный уголь, что, по мнению пользователей Twitter, сделало их похожими на экскременты.

Круассан нехарактерного цвета был замечен в кофейне Coco di Mama жительницей Лондона Эми Шарлотта Кин. На ценнике было указано, что на кондитерское изделие «на вкус лучше, чем на вид».

— Amy Charlotte Kean (@keano81) 17 апреля 2018, 11:00

Пользователи сравнили вид круассанов с фекалиями, отметив, что таким ассоциациям способствует и форма рогаликов. Другим кондитерские изделия с добавлением угля напомнили мумии. «Они выглядят как мертвые тюлени», — полагает микроблогер @GroverXV.

«Не вижу разницы». (на снимке — морской слон — прим. «Ленты.ру»).

Владелец аккаунта London Burger Club пишет, что круассаны с активированным углем «только сильно активировали его отвращение».

Фотографией черных веганских рогаликов поделились больше семи тысяч микроблогеров. После того, как пост стал вирусным, издание Mashable обратилось за комментарием в кофейню, где производят черные круассаны. Представитель Coco di Mama заявил, что изделия отличаются от прочих натуральным составом и отсутствием масла. В них содержится только маргарин, мука, активированный уголь, сахар и лимон. Он также отметил, что древесный уголь в круассане «помогает обезвреживать любые яды в организме, нейтрализуя избыточные кислоты желудка».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!