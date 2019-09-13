Ведущий попытался отгадать секретный ингредиент в блюде и испытал отвращение

Американский телеведущий Джимми Фэллон (Jimmy Fallon) в эфире шоу The Tonight Show вместе с гостями попытался отгадать секретные ингредиенты, добавленные в три разных блюда. Запись фрагмента выпуска доступна на YouTube.

Фэллон участвовал в испытании вместе с актрисой Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) и комиком Джимом Джеффрисом (Jim Jefferies). Сначала троим подали коктейль «Маргарита», приготовленный из ананаса, свежего лимонного сока и белой текилы. Никому из конкурсантов не удалось отгадать секретный ингредиент, входивший в напиток — горчицу.

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Затем Фэллону и его гостям подали чили с сыром, тортильями и петрушкой. Секретным ингредиентом в этом блюде была шоколадная паста «Нутелла». Ее наличие в блюде удалось отгадать лишь Джеффрису.

На десерт ведущему и звездам дали попробовать кексы с вишневой глазурью. Соведущий передачи Стив Хиггинс (Steve Higgins) посоветовал тем, кто проходит испытание, не есть кекс по кусочкам, а полностью положить его в рот.

Сделав это, Гарнер закрыла рот салфеткой, Джеффрис продолжил жевать кекс, а Фэллон выплюнул капкейк в мусорное ведро. Выяснилось, что секретным ингредиентом в этом случае была зубная паста.

Ранее в шоу Джимми Фэллона актриса Кира Найтли сыграла песню Despacito при помощи своих зубов. Удивленный способностями актрисы ведущий посоветовал ей записать альбом.

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