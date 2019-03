Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах

Актриса Кира Найтли пришла на шоу Джимми Фэллона и сыграла песню Despacito при помощи своих зубов. Ролик с передачей опубликован на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

В ходе программы ведущий напомнил, что артистка замужем за участником лондонской нью-рейв-группы Klaxons Джеймсом Райтоном, и поинтересовался, есть ли у нее музыкальный талант. Звезда ответила отрицательно и добавила, что в школе она играла на флейте, но теперь разучилась. Потом она внезапно заявила: «Может быть, есть один, очень необычный. Я умею играть зубами».

Сначала Найтли, постукивая пальцами по зубам, исполнила отрывок из песни Raindrops Keep Fallin' on My Head американского композитора Берта Бакарака, а затем перешла и к популярному современному треку Despacito. Удивленный способностями актрисы Джимми Фэллон посоветовал ей записать альбом.

33-летняя Кира Найтли — британская актриса, известная по ролям в серии «Пираты Карибского моря», картинах «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Игра в имитацию» и «Гордость и предубеждение». 26 февраля в мировой прокат вышел фильм «Последствия», где она сыграла главную роль.

