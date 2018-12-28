Кира Найтли позавидовала способности мужчин писать стоя

Актриса Кира Найтли заявила, что никогда не хотела иметь мужской половой орган, однако завидует способности мужчин справлять нужду стоя. Слова артистки передает The Guardian в пятницу, 28 декабря.

«Я никогда не хотела иметь пенис. Ну, может, только для того, чтобы писать на дерево. Это очень удобно — делать это стоя. Просто достаешь его и все. Но я вполне обойдусь без чего-то уязвимого, болтающегося у меня между ног», — сказала Найтли.

Актриса отметила, что почти все персонажи в кино, которых она играла, пытаются избавиться от оков общепринятого образа женщины.

33-летняя Кира Найтли — британская актриса, известная по ролям в серии «Пираты Карибского моря», картинах «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Игра в имитацию» и «Гордость и предубеждение». В 2018 году в прокат вышел фильм «Колетт», в котором Найтли исполнила главную роль.

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