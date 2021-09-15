Женщина пожаловалась на заставляющего ее раздеваться мужа и нашла поддержку

Пожелавшая остаться анонимной пользовательница Reddit рассказала о странных проверках, которые устраивает ей муж после возвращения из поездок, и нашла поддержку в сети.

Женщина пожаловалась, что муж часто ездит по делам в другие города, а когда возвращается, каждый раз заставляет ее раздеваться догола и внимательно осматривает каждый сантиметр ее тела.

Сначала автор поста думала, что это особый вид ухаживания со стороны мужа перед сексом, и мирилась с этим. Но однажды мужчина обнаружил на ее теле царапину и устроил настоящий допрос, выясняя, откуда она взялась. С тех пор «досмотры» со стороны мужа вызывали у женщины все большее беспокойство. Недавно она отказалась проходить очередную проверку. «С тех пор он ведет себя холодно и отстраненно. Мы вместе уже семь лет, и он никогда не отказывался от секса, когда я была инициатором, а вчера впервые отказался», — написала женщина.

Она рассказала, что пыталась обсудить это, но мужчина каждый раз сворачивал тему. «Он всегда был замечательным человеком и любящим мужем. Я просто не знаю, что делать с этой ситуацией», — сказала женщина и попросила совета у других пользователей.

«Это как проверить машину после поездки, чтобы убедиться, что никто не помял ее», — пошутил один из них.

Однако многие назвали такое поведение мужчины «токсичным». «Он просто тебе не доверяет, что бы он ни говорил. Если вы говорите "нет", а он злится, значит, не доверяет. Вот и все», — гласит один из комментариев.

«Людям, которые не доверяют вам, вы сами не можете доверять», — подытожил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании узнала, что ее муж 15 лет состоит в браке с другой. Она увидела в интернете фотографию, на которой он был запечатлен с незнакомой женщиной.