Женщина зашла в интернет и узнала о двоеженстве мужа

Жительница Великобритании Мария Гильен Гарсия (Maria Guillen Garcia) зашла в интернет и узнала, что ее 51-летний супруг Том Маккейб (Tom McCabe) 15 лет состоит в браке с другой женщиной, пишет The Mirror.

Девушка встретила мужчину в ноябре 2009 года, а через год вышла замуж за возлюбленного в Северном Лондоне. Около семи лет пара жила без конфликтов, а в 2016 году в руки девушки попали странные фотографии. На ней муж был запечатлен с другой женщиной. Британка начала искать информацию в интернете и наткнулась на свадебные фотографии супруга. Выяснилось, что на момент обручения с Гильен Гарсия мужчина уже состоял в официальном браке 15 лет.

С Бриджит О'Коннелл (Bridget O’Connell) Маккейб познакомился в 1995 году. Вместе они воспитывали дочь и пасынка. Затем женщина уехала в Ирландию. Несмотря на то, что Маккейб не жил с первой супругой, он продолжал утверждать, что свободен.

Чтобы разобраться в вопросе, Мария Гильен Гарсия взяла отпуск. «Я уехала на каникулы, оставила свидетельство о браке, перечеркнутое ручкой, кольца и письмо о том, что все знаю», — добавила она. Вместе с разводом она получила и долги мужа. «Он навязчивый лжец и оставил мне долги более чем на 20 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей), которые погашала шесть лет», — отметила она.

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