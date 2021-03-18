Муж простил жену после 22 ударов ножом и нескольких недель в больнице

Житель британского графства Северный Линкольншир простил жену, которая 22 раза ударила его ножом. Об этом сообщает BBC News.

Джоанна и Кевин Синглтон были женаты 25 лет. Со стороны они казались идеальной парой, часто оказывали друг другу знаки внимания и даже сделали одинаковые татуировки с надписью «Навсегда». В сентябре 2020 года Джоанна заподозрила мужа в измене. Она напала на него ранним утром и стала бить ножами в грудь и спину. Он пытался убежать, но поскользнулся в крови и упал.

Мужчина выжил лишь чудом и после этого несколько недель лежал в больнице, пишет Daily Mirror. «Я не смогу забыть тот день, но, с другой стороны, ее я простить могу», — заявил он в суде. Его супруга также надеется, что в будущем их отношения продолжатся.

Женщину приговорили к тюремному заключению на шесть лет и восемь месяцев. Их сын Фокс, которого мать попросила спрятать ножи и не говорить полицейским, что случилось, получил условный срок. Кроме того, ему придется выполнить 150 часов неоплачиваемых работ.

В 2018 году британец Рэймонд Уэзеролл признался, что по-прежнему любит жену, которая неоднократно пыталась его убить. Она травила, топила и взрывала его, но он всякий раз оставался жив.