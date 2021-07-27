Блогерша узнала об измене возлюбленного по одной детали на фотографии

Блогерша Меган Мари Лэммонс (Megan Marie Lammons) из США рассказала, как ей удалось узнать об измене возлюбленного по одной детали на фотографии. Своей историей она поделилась в TikTok.

Американка уличила бойфренда в неверности после того, как он показал фотографию в ответ на вопрос о том, чем он сейчас занимается. На безобидном на первый взгляд снимке запечатлена комната мужчины. «Смотрю с друзьями Олимпийские игры по телевизору. Скоро увидимся», — обратился мужчина к подруге.

Изменника выдала деталь на фотографии. Лэммонс заметила в зеркале женские ноги. «У меня что, на лбу написано, что я тупая?» — задала риторический вопрос блогерша.

Ролик посмотрели более одного миллиона раз. Большинство пользователей посочувствовали Лэммонс. «Он действительно думал, что это сработает? Откуда у мужчин такая дерзкая уверенность в себе?» — написал комментатор под ником leefbug. «Если ты обратила внимание на такую деталь, то это значит, что ты ему давно не доверяла», — отметил юзер tfydbuzzoff. «Мне очень жаль, что ты столкнулась с предательством, но ситуация очень забавная», — выразила мнение пользовательница goblininfluencer.

Ранее TikTok-блогерша с ником keepingitkristina поделилась историей, как она раскрыла тайну своего имени. Девушка рассказала, что ее зовут Кристина и имя для нее выбрал отец. Оказалось, его любовницу звали так же.