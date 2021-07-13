Девушка узнала об изменах отца и раскрыла тайну своего имени

Девушка узнала о том, что отец изменял ее матери, и раскрыла тайну своего имени

Пользовательница TikTok с ником keepingitkristina рассказала историю о том, как раскрыла тайну своего имени. Девушка поняла, в честь кого ее назвали, после того, как узнала об изменах отца.

«Я знаю, что большинство людей названы в честь кого-то особенного, однако это не про меня», — начала keepingitkristina. Блогерша также сообщила, что ее зовут Кристина и что имя для нее выбирал отец.

По словам девушки, через несколько месяцев после того как она родилась, ее мать узнала, что муж ей изменяет. Оказалось, что любовницу отца звали Кристина. Отец выбрал такое же имя для дочери специально: если бы он случайно произнес имя любовницы, он мог бы сказать, что говорил о ребенке.

Пользователи TikTok поддержали девушку и поделились своими историями в комментариях под видео, которое набрало около 300 тысяч просмотров. «Меня назвали в честь любимой фирмы гитар отца», — рассказала tcupptattoos. «Меня зовут Февраль. Нет, я родилась не в феврале. Я была зачата в феврале», — поделилась девушка под ником febdixon.

Ранее другая блогерша под ником Snowwolf_JKU опубликовала видео, на котором проверила друга своего парня Джека и раскрыла его обман. Девушка заявила, что не доверяет приятелям возлюбленного, и объяснила почему.