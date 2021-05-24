Блогерша узнала о второй семье мужа из газеты

Блогерша Эми Эддисон (Ami Addison) рассказала, что узнала о второй, секретной семье мужа, прочитав местную газету. Ее ролик доступен на странице в TikTok.

Эми записала видео, отвечая на вопрос mamatoria28, которая спрашивала у подписчиц о том, как они узнавали об изменах супругов. Эддисон вспомнила, что несколько лет назад сидела в офисе и читала газету. В то время в издании публиковались объявления о рождении детей в ее городе: журналисты писали имена родителей, пол ребенка, дату его рождения и номер больницы. В одном из таких объявлений Эддисон увидела необычное имя своего мужа, а рядом с ним — имя другой женщины.

После этого блогерша зашла на сайт больницы и нашла фотографию новорожденного мальчика. Она решила ввести имена его родителей и поняла, что за полтора года до этого у ее мужа и незнакомой ей женщины родился еще один ребенок.

«Вот как я узнала, что мне изменяют», — подытожила свой рассказ Эми. Позже она выпустила еще несколько роликов, в которых рассказала о своей жизни после раскрытия обмана. Она бросила мужа и переехала в отель с тремя детьми. Через какое-то время она встретила другого мужчину и вышла за него замуж.