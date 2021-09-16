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Мать пришла на свадьбу сына в подвенечном платье и возмутила пользователей сети

В сети раскритиковали мать жениха за то, что она пришла на торжество в свадебном наряде
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Фото: @schindlerscyst / @weddingshaming / Reddit

Мать жениха пришла на торжество в свадебном наряде и возмутила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимный автор разместил в соцсети скриншот рекламного объявления, на которое он, по его словам, наткнулся в интернете. На нем изображена полная женщина в белом подвенечном платье с длинным шлейфом. «Платье для матери жениха Агаты Николь. Идеальный вариант для того, чтобы надеть его на несколько часов», — гласит описание над снимками. «Бедная невеста», — подписал свою публикацию пользователь Reddit.

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Читатели платформы были озадачены увиденным и выразили возмущение в комментариях. «Мамочки, которые надевают свадебные платья на венчание своих сыновей, являются отвратительными», «Это ведь в буквальном смысле свадебное платье. Черт», «Если бы мои мать, сестра или кто-либо другой попытались надеть белое платье на мою свадьбу, им пришлось бы уйти», «Я бы попросила свою будущую свекровь покинуть торжество, если бы она пришла в таком виде», — негодовали юзеры.

В августе свекровь захотела надеть на свадьбу сына платье, как у его невесты, и опозорилась. На опубликованных скриншотах переписки виновница торжества спрашивает, в чем пойдет на мероприятие мать жениха. В ответ собеседница говорит, что она выбрала для праздничного дня свое старое свадебное платье и пойдет в нем, поскольку оплачивает половину всего мероприятия.

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