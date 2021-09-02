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Будущая свекровь помешала жениху пройти к алтарю на свадьбе и разозлила невесту

Будущая свекровь в светлом платье помешала жениху пройти к алтарю и разозлила невесту
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Невеста сняла на камеру разозлившие ее действия будущей свекрови на свадьбе. Соответствующим роликом пользовательница с никнеймом Jessica826 поделилась на портале Reddit.

На размещенных кадрах женщина в длинном светло-бежевом платье пробирается к своему месту во время церемонии бракосочетания, мешая жениху пройти к алтарю. Последний, в свою очередь, сторонится ее и закатывает глаза со словами: «Сумасшедшая».

«Подруга моего свекра прошлась перед моим женихом к алтарю и разрушила нашу церемонию. А потом она игнорировала нас на протяжении всех выходных», — пописала пост автор.

Другие пользователи платформы выразили сожаление невесте в комментариях. «У нее просто нарциссическое расстройство личности, и она стремится забрать себе все внимание публики. Не дайте ей испортить вам праздник», «Посмотрите на лицо жениха, это явно не было для него сюрпризом», «Не думал, что клоуны пользуются спросом на свадьбах», «Вдобавок она надела светлое платье. Мерзкая женщина», — писали они.

В августе свекровь захотела надеть на свадьбу сына платье как у его невесты и подверглась критике в сети. На опубликованных скриншотах переписки невеста спрашивает, в чем пойдет на торжество свекровь. В ответ собеседница говорит, что она выбрала для праздничного дня свое старое свадебное платье и придет именно в нем, поскольку оплачивает половину всего мероприятия.

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