Мать подарила дочери на свадьбу свое нижнее белье «с историей» и вывела ее из себя

Жительница США вывела из себя дочь, подарив ей на свадьбу деталь своего нижнего белья, которую много лет назад надевала в первую брачную ночь. Об этом сообщает Daily Star.

Шелли Уотсон (Shelley Watson) заявила, что привыкла экономить на «излишней роскоши», и постаралась организовать свадьбу дочери Бриттани (Brittany) менее чем на одну тысячу долларов (около 75 тысяч рублей).

В качестве бесплатного места для торжества женщина выбрала клинику мануальной терапии. Уотсон решила не тратить деньги и на подарок: она преподнесла Бриттани белый корсет «с историей», который надевала в молодости на собственную свадьбу. «Это белье, которое было на мне в первую брачную ночь. Я выяснила, что у тебя нет ничего подходящего, — объяснила женщина. — Я его постирала!»

Поступок матери оскорбил невесту. «Это ее нижнее белье! Я даже думать не хочу о брачной ночи отца и матери... Я устала от того, что не могу сама выбирать формат своей свадьбы. Не хочу, чтобы родители моего жениха пришли и увидели, в какой я росла семье», — посетовала Бриттани.

Однако в ответ старшая Уотсон подчеркнула, что всегда старается приобретать товары по самым выгодным ценам. «Я нахожу вещь со скидкой, а затем торгуюсь за скидку от цены после первой скидки. Свадьба Бриттани обошлась нам в тысячу долларов, и это еще не рекорд», — заключила она.

В мае стало известно о свекрови, которая без разрешения купила невесте новое помолвочное кольцо. Пользовательница Mumsnet объяснила, что обручилась со своим женихом в 2020 году и немного похудела во время пандемии коронавируса. В связи с этим ее помолвочное кольцо стало ей велико. «Тогда моя свекровь решила сделать сюрприз и купила мне новое украшение. Честно говоря, оно мне не нравится», — пожаловалась женщина.