Блогерша запугала детей ради лайков и разрушила семью

Пользователь Reddit под ником LittleDavid00 рассказал, что его жена неоднократно запугивала их детей, чтобы набрать лайки и просмотры в социальных сетях. Своим поведением блогерша разрушила семью: отец семейства планирует подать на развод. Официальный пост был удален с платформы, однако на историю обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина заявила, что его жена-блогерша регулярно записывает видео для TikTok и Instagram. Изначально контент был посвящен домашним делам: уборке и сортировке продуктов. В какой-то момент женщина решила разыграть детей, что очень не понравилось ее мужу.

«Однажды я услышал, как моя шестилетняя дочь кричала и плакала, потому что моя жена напугала ее. Это (запугивания — прим. «Ленты.ру») продолжается пару недель, и я много раз просил ее быть помягче», — написал обеспокоенный мужчина. Он добавил, что его ребенок больше не хочет спать в своей комнате, потому что боится монстров и призраков.

«Последней каплей», по словам мужа, стало то, что супруга запугала их годовалого сына и довела его до слез. Автору истории пришлось утешать мальчика, пока его жена смеялась и монтировала видео.

«Я сказал, что ей нужно перестать травмировать наших детей ради развлечения ее подписчиков. Это уже ненормально. Мы поругались, и в итоге я спал в комнате для гостей… Это не первый раз, когда мы ссорились из-за ее одержимости соцсетями», — подчеркнул LittleDavid00. Он признался, что всерьез задумался о разводе, если его жена откажется от психологической помощи. «Благополучие моих детей для меня важнее, поэтому я должен положить конец этой чепухе», — подытожил мужчина.

Комментаторы поддержали заботливого отца. Они подтвердили, что мать издевается над детьми в угоду публике. Такое поведение не должно поощряться, добавили сторонники LittleDavid00.