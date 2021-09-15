Канадец пробрался на Байконур и восхитился советским «Бураном»

Канадский фотограф Крис Лакхардт опубликовал на YouTube ролик, в котором запечатлел свое путешествие к советским челнокам «Буран», хранящимся на космодроме Байконур в Казахстане. Судя по видео, мужчина и его возлюбленная пробрались в ангар без официального разрешения. Увиденный советский летательный аппарат их восхитил.

Лакхардт и его партнерша вылетели в Казахстан из Пекина. На выходе из аэропорта они поймали такси: водитель согласился сначала отвезти пару до отеля, а на следующий день — в ближайшую к Байконуру точку. Путешественник переживал за грядущее приключение, потому что боялся быть пойманным местными полицейскими.

«Прямо перед нашим прилетом мы узнали о двух людях, которые совершили такое же путешествие за пару дней до нас. Вместо того, чтобы быть осторожным и скрываться, один из них опубликовал весь свой план в соцсетях. И неудивительно, что один из них был задержан российскими военными патрулями недалеко от ангара», — рассказал впечатленный автор блога. Он добавил, что эта ситуация заставила их быть предельно осторожными.

Мужчине и его возлюбленной пришлось пройти 38 километров по степи: часть дороги они преодолели ночью, чтобы не попасться на глаза патрульным. Через пару дней путешественники достигли своей цели.

«Вид передней части шаттла, выглядывающего из темноты — тот момент, который мы никогда не забудем», — сказал автор ролика. Вместе с партнершей они легли спать в ангаре, чтобы дождаться утра и осмотреть челноки при свете дня.

Пара провела весь следующий день в ангаре, исследуя челноки и снимая их со всех сторон. После заката путешественники незаметно покинули территорию Байконура и проделали обратный путь по пустыне пешком.

Канадец также описал историю своего путешествия на Reddit. Его рассказ поразил многих читателей. Кроме того, они оценили внешний вид «Буранов»: один из комментаторов написал, что они по какой-то причине выглядят «более русскими», чем шаттлы NASA. На это ему ответили, что российские инженеры, в отличие от американских, «просто делают то, что работает достаточно хорошо».

В конце мая группа уличных художников проникла на космодром Байконур и разрисовала недостроенный космический корабль «Буран». На корабле видны надписи «Добро», «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».