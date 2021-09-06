Космический корабль «Буран» вернут в Россию

Специалисты научно-производственного объединения «Молния» готовятся вернуть космический корабль «Буран» в Россию. Представители предприятия, разрабатывавшего корабль, побывали на космодроме Байконур для осмотра инфраструктуры и самого орбитального аппарата, сообщается на официальном сайте НПО «Молния».

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Представители российской компании осмотрели орбитальный корабль «Буран», его технологический макет и монтажно-заправочный комплекс площадки 112А космодрома Байконур, где хранится второй образец корабля (Изделие 1.02 «Буря»). Осмотр провели для планирования дальнейшей транспортировки корабля в Россию.

В сообщении также отмечается, что в выездном совещании по вопросу транспортировки «Бурана» принимали участие представители «Роскосмоса», Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и неназванной транспортной компании. Специалисты обсуждали возможность перемещения корабля и его макета без повреждений и масштабного демонтажа объектов.

Результатом совещания стало решение о надзоре НПО «Молния» над процессом разборки, транспортировки и последующей сборки корабля.

Второй летный экземпляр орбитального корабля «Буран» готовили к полету в 1992 году, но из-за недостаточного финансирования полет не состоялся. К моменту закрытия программы Многоразовой транспортно-космической системы в 1993 году готовность второго «Бурана» превышала 90 процентов.

В марте стало известно, что новый орбитальный самолет, над которым работает НПО «Молния», станет аналогом американского многоразового корабля X-37B. Самолет будет выполнен в сравнимых габаритах, а его основной задачей будет доставка грузов в космос.