Предложен проект многокилометровой станции на орбите Земли

Китай предложил построить многокилометровую космическую станцию на долговременной орбите вокруг Земли. На исследование реализуемости подобного проекта планируется потратить 15 миллионов юаней (2,3 миллиона долларов). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Национальный фонд естественных наук Китая призвал ученых присоединиться к пятилетнему проекту по изучению механики «сверхбольшого космического корабля, простирающегося на несколько километров». Согласно опубликованному фондом плану проекта, гигантская орбитальная станция будет играть ключевую роль для будущего использования космических ресурсов, исследования Вселенной и пребывания на долгосрочной орбите.

Многокилометровая станция стала одним из 10 проектов, предложенных отделом математических и физических наук фонда, который в итоге профинансирует пять проектов. Предполагается, что станция будет состоять из модулей, при этом перед исследователями будет стоять задача рассчитать минимальный вес корабля, чтобы сократить количество запусков и затраты на строительство. Они также должны гарантировать управляемость конструкций, чтобы ограничить смещение, деформацию и вибрацию во время процесса сборки.