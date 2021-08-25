НАСА заявило о желании долгого сотрудничества с Россией

Глава НАСА Билл Нельсон пожелал о долгом сотрудничестве с Россией по МКС и Gateway

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что США рассчитывают на продолжение партнерских отношений с Россией в отношении эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нельсона, он не сомневается, что срок функционирования МКС будет продлен до 2030 года, а сотрудничество с «Роскосмосом» продолжится. «Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится», — сказал глава космического агентства. В настоящее время срок работы МКС продлен до 2024 года, однако ведутся переговоры о продолжении эксплуатации станции до конца десятилетия.

Также Нельсон пожелал, чтобы Россия и США сотрудничали по Gateway — проекту Лунной орбитальной платформы-шлюза, предназначенной для исследования Луны, дальнего космоса и подготовки к долгому полету на Марс.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что вопрос продолжения участия России в проекте МКС будет решен в ближайшие несколько месяцев. Глава российской космической корпорации обсудит продление эксплуатации станции с Биллом Нельсоном в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса.