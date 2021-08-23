НАСА отложило выход астронавта в космос из-за болезни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отложило выход в открытый космос астронавта Марка Ванде Хая с борта Международной космической станции (МКС) из-за болезни, об этом говорится в сообщении ведомства.

У астронавта выявили проблемы со здоровьем. Как отметили в НАСА, у Марка Ванде Хая есть «небольшая медицинская проблема». «Она не требует неотложной медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

Члены экипажа продолжают выполнять другие задачи на станции. Команды оценивают возможность для выхода в открытый космос после запуска грузового корабля SpaceX CRS-23, запланированного на 28 августа. Кроме того, это станет возможно после двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.

Американец Марк Ванде Хай и японец Акихико Хосидэ должны были выйти в открытый космос с МКС 24 августа. Астронавтам предстояло выполнить задачи по подготовке к установке еще одной новой панели солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента международной станции.

Ранее стало известно, что орбиту МКС подняли для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В ближайшее время на станции пройдут съемки первого художественного фильма «Вызов».