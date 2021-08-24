Рогозин рассказал о перспективах присутствия России на МКС

Рогозин заявил, что вопрос участия России в проекте МКС решится в ближайшие месяцы

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что вопрос продолжения участия России в проекте Международной космической станции (МКС) будет решен в ближайшие несколько месяцев.

Он также отметил, что в настоящее время существуют три космические державы. Помимо России к ним относятся США и Китай. При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетно-двигательного строительства. Несмотря на санкции, Соединенные Штаты вынуждены покупать российские двигатели, добавил Рогозин.

Ранее стало известно, что Рогозин обсудит перспективы продления эксплуатации МКС с главой НАСА Биллом Нельсоном. По словам заместителя главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева, встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса.