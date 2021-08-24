Рогозин ответил на вопрос о причине появления дырки в «Союзе»

Правда о дырке в «Союзе» может нанести ущерб отношениям в космосе, заявил Дмитрий Рогозин

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на вопрос о причине появления дырки в корабле «Союз МС-09» при полете на Международную космическую станцию (МКС) в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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По словам Рогозина, правда о случившемся может нанести ущерб двухсторонним отношениям в космосе. «Там действительно медицинская история была?» — поинтересовался у него главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. «Ну да, но лучше не комментировать», — ответил гендиректор «Роскосмоса».

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на Международной космической станции (МКС), источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля.

Сам Рогозин отказался обвинять в сверлении дырки американского астронавта Серину Ауньон-Чэнселлор. При этом тщательное расследование исключило версию, что отверстие просверлили на Земле, добавил он.

