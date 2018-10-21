Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»

В ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра управления полетами рассматривают три варианта продолжения программы Международной космической станции (МКС) после аварии «Союза». Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры», — сказал он.

Сценарий консервации МКС не обсуждается, подчеркнул собеседник агентства. Активная подготовка пилотируемого корабля «Союз МС-11» уже началась на космодроме Байконур. «Сотрудники "Энергии" работают практически в три смены», — сказал он.

Предварительный план пусков очередной экспедиции готов. По словам источника, специалисты рассчитывают отправить новый экипаж на орбиту 3 декабря, а нынешний состав миссии вернуть на Землю 20 декабря. В период между этими датами планируется выход пилотов в открытый космос для обследования образовавшегося в обшивке «Союза МС-9» отверстия. Окончательно утвердить план пусков должны на заседании аварийной комиссии 30 октября.

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Ранее сообщалось, что НАСА и «Роскосмос» рассматривали вариант консервации МКС, то есть возвращения экипажа на Землю и перевода станции в беспилотный режим.

11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» после запуска с космодрома Байконур. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг. Официально причину аварии еще не огласили. По неподтвержденным данным, во время сборки на космодроме было повреждено крепление бокового блока, в результате он не смог правильно отделиться и протаранил центральный.

Дырку о обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-9», пристыкованного к МКС, обнаружили в конце августа, когда была зафиксирована утечка воздуха в российском сегменте станции. Специалисты выяснили, что отверстие просверлил человек, однако до сих пор не удалось установить, было ли это сделано на Земле или уже в космосе.

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