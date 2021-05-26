Разрисовавшие «Буран» художники рассказали о проникновении на Байконур

Художники, разрисовавшие «Буран», признались, что просто хотели привлечь внимание к «заброшенному историческому наследию». Как они проникли на Байконур, авторы граффити объяснили Telegram-каналу «Подъем».

«Было очень трудно, там очень много охраны, прожекторы, нас постоянно преследовала полиция, мы постоянно прятались. На обратном пути закончилась вода, и 25 километров мы прошли без нее. Приходилось даже свою мочу пить, если честно, просто чтобы выжить», — рассказали они.

Они добавили, что не считают свою акцию вандализмом и теперь готовы к последствиям.

«Если что, я готов нести ответственность. Но для меня вандализм — это то, что сейчас происходит там с кораблями. То, что мы сделали, никак не повлияет на общее состояние», — рассказал один из художников.

На информацию о том, что после этого случая Роскосмос решил переместить изрисованный «Буран» в один из музеев космонавтики, они ответили, что их «миссия выполнена». «Что мы хотели, то и произошло», — сказали авторы граффити.

Ранее сообщалось, что группа уличных художников проникла на космодром Байконур и разрисовала недостроенный космический корабль «Буран». На корабле видны надписи «Добро», «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».