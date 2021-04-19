Российский художник совместил в граффити «Утиные истории» и фильм «Брат»

Российский уличный художник Слава Птрк (настоящее имя Станислав Комиссаров) совместил в граффити американский мультсериал «Утиные истории» и фильм «Брат» российского режиссера Алексея Балабанова. Он опубликовал фото работы на своей странице в Instagram.

«Пулемет Максим. Из серии "Детство перед телевизором". "Брат 2" и вселенная уток. Да, тот самый двор на Солянке, где триумфально закончилась погоня Данилы с братом», — подписал он снимок.

На стене изображен персонаж «Утиных историй» Скрудж Макдак, стреляющий из пулемета из разбитого заднего окна автомобиля.

Рисунок расположен в Москве по адресу: улица Солянка, 1/2 строение 2. «Вход в углу здания во дворе, набираете салон "Оранжевый рай" и вас запускают», — пояснил художник.

В сентябре 2020-го у Храма-на-Крови в Екатеринбурге появилась работа уличного художника Славы Птрк. Он изобразил предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла в виде персонажа мультфильма Скруджа Макдака, купающегося в золоте. В 2020-м году исполнилось десять лет одной из первых его работ, посвященной патриарху Кириллу — тогда он изобразил главу РПЦ в виде копилки.

Слава Птрк (Станислав Комиссаров) — современный российский художник, часто использующий трафареты в своих работах. Стал победителем международного конкурса Portrait Now! в Копенгагене.