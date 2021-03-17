Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы

Неизвестные закрасили часть граффити уличного художника Бэнкси на стене заброшенной тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир. Об этом сообщает The Independent.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спасается бегством, спускаясь по веревке, сделанной из простыней. Один ее конец перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка. Неизвестный закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами «Team Robbo» («Команда Роббо»).

Ранее сообщалось, что специалисты увидели в изображении отсылку к ирландскому писателю и поэту Оскару Уайльду, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год. Во время своего пребывания в заключении Уайльд создал поэму «Баллада Редингской тюрьмы». По задумке писателя, произведение должно было отражать жестокость уголовной системы эпохи.

Здание тюрьмы в Рединге было заброшено с 2013 года. В 2019-м власти страны выставили его на продажу, но сделка с покупателем сорвалась. Тогда городской совет предложил переоборудовать объект в центр искусств. Уверенные в авторстве Бэнкси эксперты заявили, что таким способом художник хотел поддержать идею реконструкции объекта.