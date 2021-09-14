Мужчина испортил свадьбу брату из-за кольца

Пользователь Reddit поделился историей о том, как брат испортил ему свадьбу, вызвав полицию и обвинив его и невесту в краже фамильного кольца. Мужчина отказался простить родственника и прослыл в семье злым и жестоким.

Автор поста рассказал, что после смерти матери к нему перешло фамильное кольцо как к самому старшему члену семьи. «Никто из двух моих младших братьев не заявил желание поддержать семейную традицию, и я решил почтить память матери и подарить своей возлюбленной это кольцо и сделать ей предложение», — вспомнил он.

За несколько дней на свадьбы к герою истории пришел один из младших братьев Карл (Carl) и потребовал, чтобы тот отдал ему кольцо, чтобы он мог сделать предложение своей девушке. Мужчина отказался, потому что, по его словам, мать не завещала это кольцо кому-то конкретно, после чего братья сильно поссорились. Во время церемонии Карл вызвал полицию и обвинил жениха и невесту в краже. «Моя свадьба была испорчена, а жена сильно расстроена», — поделился автор поста.

Через несколько недель мужчина получил приглашение на свадьбу от Карла. Родственник попросил его прийти на церемонию и поддержать его в важный день. «Я сказал, что не собираюсь поддерживать кого-то, кто оскорбил мою жену на свадьбе, назвав ее воровкой, и вызвал полицию. Я не захотел простить брата, и теперь все называют меня злым и жестоким», — пожаловался юзер.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что получила от дочери приглашение на свадьбу, и объяснила, почему отказалась идти на церемонию.