Родители узнали один факт о дочери и отказались идти на ее свадьбу

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила от дочери приглашение на свадьбу и выяснила, что она планирует вступить в брак с другой девушкой. Женщина сообщила, что, узнав этот факт, они с мужем отказались идти на церемонию.

Автор поста рассказала, что у ее дочери есть близкая подруга. По ее словам, девушка так часто ночевала у них дома, что стала для них практически родной. «Около десяти лет назад подруга дочери призналась, что она лесбиянка. Мы с мужем сомневались, стоит ли после этого разрешать ей с дочерью спать в одной комнате. Мы хотели выделить подруге место в комнате для гостей, но дочь, которой на тот момент было 17 лет, убедила нас, что не испытывает чувств к подруге и не позволит ей перейти границы», — вспомнила женщина.

Недавно рассказчица получила приглашение на свадьбу от дочери. Женщина была поражена, когда узнала, что девушка собирается связать себя узами брака с той самой подругой. «Мой супруг и я чувствовали себя обманутыми», — написала пользовательница. Когда дочь позвонила матери, чтобы спросить, когда она может помочь ей с примеркой платья, женщина сильно разозлилась. «Ты ведь не думаешь, что мы с отцом пойдем на твою свадьбу, да? Ты лгала нам на протяжении десяти лет. И ты надеешься, что мы просто проигнорируем это?» — обратилась она к дочери.

Женщина добавила, что с тех пор ни разу не разговаривала с дочерью. Она пожаловалась, что после конфликта ей стали звонить родственники и называть ее и мужа эгоистами за то, что они не собираются идти на церемонию и тем самым портят важный для дочери праздник.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как ей пришлось выгнать мужа из родильной палаты, потому что тот громко рыдал во время процесса.