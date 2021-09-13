Парень отказался идти на свадьбу матери и объяснился

Пользователь Reddit заявил, что отказался идти на свадьбу матери и из-за этого поссорился с ней. Молодой человек назвал причину и попросил пользователей сети оценить его поступок.

Автор поста рассказал, что его отец умер два с половиной года назад. «Через девять месяцев после его смерти моя мать и брат моего отца стали встречаться. С самого начала их отношений я решил, что не хочу быть частью этого. Мои старшие сестры и вовсе отказались общаться с матерью и дядей», — поделился парень.

Молодой человек отметил, что в скором времени его мать со своим возлюбленным собирается сыграть свадьбу. Она попросила сына помочь с организацией. Однако парень не захотел появляться на церемонии из-за того, что избранником матери стал брат умершего отца. «Мои сестры сказали, что моему отцу был бы неприятно, если бы он узнал, что мать связалась с его братом. Я думаю, что мой дядя испытывал чувства к матери еще до смерти отца», — объяснил пользователь.

Когда парень сказал матери, что его не будет на свадьбе, то она на него сильно обиделась. «Это вылилось в ссору, и она сказала мне, что заслуживает лучшего отношения. На сторону матери встали бабушка с дедушкой. Они назвали меня неблагодарным сопляком и сказали, что моя мать должна быть счастлива», — вспомнил он.

В заключение автор поста поинтересовался у пользователей, что они думают о его поступке. Многие комментаторы посоветовали парню не вмешиваться в отношения матери с ее возлюбленным. «Ваша мать может выйти замуж, за кого захочет и когда захочет, но это не значит, что ее дети обязаны одобрить ее выбор», — выразил мнение один из пользователей.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, почему не позвал на свадьбу своих детей и детей жены.