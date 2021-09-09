Отец не позвал детей на свадьбу собственных детей по одной причине

Пользователь Reddit под ником NewlywedAH спросил у других юзеров форума, правильно ли он поступил, не позвав на свадьбу своих детей и детей его жены. Его решение, обидевшее сыновей и дочерей, возмутило многих комментаторов.

42-летний мужчина написал, что у него есть трое детей, младшему из них 13 лет, а старшему — 16 лет. Рассказчик добавил, что воспитывает их вместе с бывшей женой: с ним несовершеннолетние проводят только половину времени. У невесты, которую автор истории встретил в декабре, пятеро детей в возрасте от семи до 16 лет.

«Две недели назад мы обручились на глазах у всех детей. Они были счастливы. Потом мои дети отправились домой к их матери на неделю. Пока они были там, мы поженились», — рассказал герой поста, добавив, что дети его супруги в момент бракосочетания были у бабушки. NewlywedAH объяснил причину, по которой они не позвали сыновей и дочерей. По его словам, они с женой не захотели устраивать большую свадьбу: вместо этого они провели «приятный вечер» на набережной.

Когда все дети вернулись домой к молодоженам, дочь автора заметила обручальное кольцо на его пальце. В этот момент отец впервые объявил родственникам о недавней свадьбе.

«Мои дети сказали, что я козел, потому что не пригласил их. Моя жена сказала, что она хотела именно такую свадьбу, что нет ничего страшного в том, что детей там не было», — описал ситуацию рассказчик.

В комментариях к его посту многие встали на сторону детей и сказали, что молодожены действительно повели себя неправильно. Юзер под ником Wsupcheri вспомнил, что мать не позвала его на свадьбу с отчимом, и ему грустно из-за этого даже 15 лет спустя. Другие пользователи отметили, что лучшим решением было бы заранее поговорить с детьми и найти способ отдельно отпраздновать это событие с ними.