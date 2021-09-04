Телеведущего Норкина осудили за свадьбу спустя год после смерти супруги

Подписчики телеведущего Норкина осудили его за свадьбу спустя год после смерти супруги

Подписчики телеведущего Андрея Норкина осудили его за свадьбу спустя год после смерти супруги Юлии Норкиной. Соответствующие комментарии появились под постом ведущего в Instagram-аккаунте.

Обладатель премии «ТЭФИ» опубликовал кадры из московского загса, где он позирует перед камерой вместе с невестой. На фото видно, как новобрачные обмениваются кольцами, а затем целуются в знак создания нового союза. Норкин не раскрыл имя новой супруги, подписав публикацию одним словом: «Вот».

Многих поклонников телеведущего смутил тот факт, что 53-летний Норкин женился через год после смерти супруги. «Как-то быстренько невеста подоспела»; «Мерзко на душе после такой новости, очень жалко Юлю»; «Все мужики одинаковые. Ничего святого и вечного», — писали комментаторы.

Этот брак стал для журналиста вторым. С 1992-го по 2020 год он был женат на теле- и радиоведущей Юлии Норкиной, с которой вел эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». У них четверо детей, двое из которых усыновленные.

В июне 2020 года первая супруга журналиста скончалась. В окружении сообщили, что причиной ее смерти стал инфаркт. Друг семьи рассказал, что в последнее время Норкина переживала эмоциональный стресс из-за пандемии.