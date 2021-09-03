Телеведущий Норкин женился во второй раз

Ведущий канала НТВ и журналист Андрей Норкин женился во второй раз

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин женился. Об этом журналист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

53-летний телеведущий опубликовал на своей странице в социальных сетях серию фотографий, на которых он запечатлен с новой супругой. Снимки он сопроводил короткой подписью: «Вот». Имя избранницы Норкин не раскрыл.

Этот брак стал для журналиста вторым. С 1992-го по 2020 год он был женат на теле- и радиоведущей Юлии Норкиной, с которой вел эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». У них четверо детей, двое из которых усыновленные.

В июне 2020 года первая супруга журналиста скончалась. В окружении сообщили, что причиной ее смерти стал инфаркт. Друг семьи рассказал, что в последнее время Норкина переживала эмоциональный стресс из-за пандемии и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.