Телеведущий Норкин уличил российских звезд в обмане подписчиков

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин показал сюжет, уличающий некоторых российских звезд в обмане подписчиков. В эфире передачи он рассказал, как популярные блогеры и знаменитости показывают атрибуты роскоши, которые на самом деле им не принадлежат. Выпуск программы доступен на YouTube.

«Все эти интернет-знаменитости, герои нашего сегодняшнего разговора, они показывают людям то, что часть людей хотят увидеть. Тут же [вопрос в том], как показывать. При правильном подходе к организации этого процесса можно в общем показать то, чего у тебя на самом деле нет. А выглядеть это будет как взаправду», — сказал Норкин.

Сразу после монолога ведущего в шоу показали сюжет, в котором уличили нескольких звезд в обмане подписчиков. В частности, Норкин вспомнил историю про то, как телеведущая и блогерша Виктория Боня якобы говорила фанатам неправду по поводу «роскошного отеля» в Таиланде. Когда женщина показывала людям интерьер дорогой гостиницы, ее дочь выкрикнула фразу: «Вообще-то, мы здесь не живем».

Норкин также высказался по поводу того, что рэпер Тимати нередко публикует в соцсетях снимки с бизнес-джетами. «Однако своего самолета у рэпера нет: он либо летает вместе с друзьями, либо арендует джет на большую компанию. В соцсетях об этом, конечно, умалчивает», — говорилось в сюжете.

Телеведущий описал историю, произошедшую с Instagram-блогершей Еленой Сажиной. 14 августа автомобиль девушки остановили полицейские: в багажнике они нашли пачки поддельных денежных купюр и фальшивое оружие.

«Давно не секрет, что на "Авито" продают и пакеты из ЦУМа, и коробки от iPhone. А в Instagram появилось несколько аккаунтов, где можно взять в аренду розы для фото на десять минут и даже устроить фотосессию на фоне вертолета», — добавил Норкин.

Ранее ведущий НТВ сравнил стоимость продуктов в Крыму и в Москве. Он признался, что был удивлен большой разницей в ценах.