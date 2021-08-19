Телеведущий Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и удивился

Ведущий НТВ Андрей Норкин заявил, что цены в Крыму в четыре-пять раз ниже, чем в Москве

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин сравнил стоимость продуктов в Крыму и в Москве. В разговоре с News.ru он признался, что был удивлен большой разницей в ценах.

Российский ведущий заявил, что стоимость продуктов в Крыму в четыре-пять раз ниже, чем в Москве. По мнению Норкина, это связано с тем, что на полуострове продовольствие в основном местного производства. «Я сравнивал свою потребительскую корзину, которую собираю в магазине [в Крыму]. Получается по максимуму где-то четыре тысячи рублей на четыре-пять дней — в Москве или Подмосковье так никогда не получится», — сказал он.

Норкин отметил, что каждый раз «вздрагивает от удивления» при виде крымских цен. Журналист уточнил, что обычно покупает в магазинах молочную продукцию, колбасные изделия, курицу, хлеб, масло, сахар и бытовую химию. По словам популярного ведущего, отдельной темой является вино: он старается покупать в Крыму вино местного производства, так как оно там дешевле, чем в Москве

Ранее сообщалось, что путешественники из Москвы побывали на рынке в Крыму и описали свой опыт фразой «мы обалдели от цен». В частности, туристы удивились цене в 800 рублей за клюкву. По их словам, в Москве она обойдется гораздо дешевле.