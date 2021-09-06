Дочь телеведущего Норкина высказалась о его свадьбе

Дочь ведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина Александра поделилась впечатлениями от его свадьбы. Она опубликовала несколько фотографий с церемонии в Instagram и высказалась о празднике в подписи к ним.

«Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба на которой я была», — написала она. Дочь телеведущего призналась, что на празднике «все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами», и добавила, что каждый участник торжества «просто светился».

О свадьбе Норкина стало известно 3 сентября. 53-летний ведущий опубликовал несколько фотографий, на которых был запечатлен с новой супругой. Многие подписчики раскритиковали ведущего за то, что он вступил в брак спустя год после смерти первой жены.

С 1992-го по 2020 год он был женат на ведущей Юлии Норкиной. Вместе они вели эфиры на радиостанциях «Комсомольская правда», «Говорит Москва», «Эхо Москвы». Супруги воспитывали четверых детей, двое из которых — усыновленные. В июне 2020 года Норкина скончалась. Причиной смерти назвали инфаркт.