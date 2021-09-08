Невеста отказалась звать мать на свадьбу и объяснилась

Пользовательница Reddit отказалась звать мать на свадьбу и объяснила почему. Автор поста рассказала, что услышала от родительницы в свой адрес оскорбительное замечание.

«В декабре я собираюсь выйти замуж за парня, с которым встречаюсь уже четыре года. Мы планируем устроить небольшое торжество (с соблюдением всех мер защиты, естественно) в маленькой церкви. Но даже если бы не было пандемии, мы бы все равно устроили скромную церемонию», — поделилась она.

Затея пары не понравилась матери невесты. Женщина настаивала на том, чтобы свадьба была пышной. Также она раскритиковала прическу и наряд, которые выбрала дочь, и потребовала, чтобы она надела фату. «Я сказала, что вместо фаты хочу вплести в волосы цветы. Моя мать была шокирована этим решением. По ее мнению, я должна появиться в фате, так как она символизирует чистоту и невинность», — вспомнила пользовательница.

Мать заявила, что своим отказом надеть фату дочь хочет унизить ее и прослыть в глазах окружающих проституткой. Слова родительницы вывели невесту из себя. Девушка сказала, что не хочет видеть мать на свадьбе. «Она была неприятно поражена и ответила, что бог мне судья. Мне стыдно, что я попросила ее не приходить на свадьбу», — написала девушка. В заключение она спросила у пользователей, что они думают о ее поступке.

Многие комментаторы встали на сторону невесты. «Да, она твоя мать, но это твоя свадьба в первую очередь. Каждый говорит тебе: "Это твой день!" или "Не забывай, что этой твой день", но это не так. У каждого есть свои ожидания от церемонии, и некоторые люди могут быть очень назойливы. Ты поступила правильно, отстояв личные границы», — поддержал ее один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как должна была стать подружкой невесты, но в итоге сбежала перед началом церемонии и испортила праздник. Она объяснила, что поступила так, потому что услышала от невесты оскорбительный комментарий в свой адрес, произнесенный за глаза.