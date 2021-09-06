В вежливой записке от свидетеля аварии заподозрили неладное

Пользователь Reddit с ником RedBanana99 опубликовал фотографию вежливой записки, которую свидетель ДТП оставил владельцу поврежденного автомобиля. Однако в комментариях к посту многие заподозрили неладное и предположили, что автор послания руководствовался не желанием помочь незнакомцу, а мотивами мести или личной выгоды.

В записке владельцу автомобиля сообщили, что в его машину врезался серый Volkswagen Polo. Затем в тексте указали данные номерного знака виновника ДТП и номер телефона свидетеля аварии. Кроме того, автор послания сообщил, что у него есть фотографии устроившей аварию машины.

В комментариях к посту многие похвалили автора за неравнодушное отношение к окружающим. Пользователи также раскритиковали виновника ДТП. Так, TheMasterShrew отметил, что водителю серого Volkswagen было бы намного проще оплатить ремонт поврежденной машины, чем разбираться с возможными последствиями побега, среди которых — крупные штрафы, возможное лишение свободы или водительских прав.

«Серьезно. Просто возьми ответственность за то, что ты сделал, и реши проблему. Это намного проще, быстрее и менее стрессово для обеих сторон», — добавила okaybutnothing.

Некоторые комментаторы, однако, поиронизировали над поведением автора записки.

«Сюжетный поворот: он сам повредил твой автомобиль, а затем обвинил владельца другой машины», — предположил PierceJames. Еще один пользователь пошутил, что автор записки попытался переложить вину на коллегу, который ворует из общего холодильника его обеды.