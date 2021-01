Соседи оставили играющему на трубе мужчине записки с неожиданным содержанием

Житель Нью-Йорка во время карантина из-за COVID-19 начал играть на трубе и оставил соседям по дому записку с извинениями. Пользователь Reddit опубликовал в сабреддите Humans just being bros фотографию с неожиданными ответами жильцов.

Начинающий трубач оставил на двери стикер с надписью: «Извините за трубу. Некоторое время будет тяжеловато». Он ожидал жалоб от соседей, но внезапно те проявили понимание и поддержали его начинание.

Вскоре на двери появились записки от других жителей дома. Один из них написал, что с удовольствием слушает игру соседа уже месяц и просит его не останавливаться. «Ты классный», — отметил сосед. Автор другой записки поблагодарил американца за игру на саксофоне. Неизвестно, играет ли сосед и на этом инструменте или мужчина перепутал трубу и саксофон.

Трубач ответил на комплименты новой запиской. «Спасибо огромное! Я переживал, что буду всех раздражать. Для меня очень важно, что вам нравится моя игра», — написал он.

Комментаторы похвалили жителей дома за дружелюбие и отметили, что в период пандемии особенно важно относиться друг к другу бережно.

Один из пользователей написал, что его сосед тоже начал играть на каком-то духовом инструменте во время карантина, и ему было приятно слушать, как он потихоньку делает успехи: «В марте он, в основном, разучивал гаммы. К лету освоил простые песни, не особо узнаваемые. Потом я уехал, а когда вернулся в декабре, он исполнял сложные композиции вроде My Heart Will Go On и Bohemian Rhapsody».

