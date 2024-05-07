«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» опубликовала откровенное фото с работы

Водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес опубликовала откровенное фото с работы. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 312 тысяч подписчиков.

35-летняя женщина, которую прозвали «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась у своей фуры марки Freightliner. Она позировала в облегающем желтом кроп-топе с названием упомянутой компании, подчеркивавшем грудь и обнажавшем живот.

Кроме того, автор поста примерила голубые джинсы с огромными вырезами на бедрах, белые кеды и фирменную бейсболку. При этом ее образ дополняли солнцезащитные очки в квадратной оправе, золотистые часы и браслет, а также цепочка и серьги.

Ранее в мае американка Кайла Симмонс, которую в сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась с расстегнутыми штанами.