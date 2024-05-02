«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась с расстегнутыми штанами

Американка Кайла Симмонс, которую в сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка запечатлела себя в напольном зеркале, перед которым позировала в топе от бикини ярко-розового оттенка. Также девушка примерила прямые голубые джинсы с ширинкой на пуговицах. При этом она расстегнула штаны, продемонстрировав белые V-образные трусы от купальника с заниженной талией и пирсинг в пупке.

Симмонс дополнила образ коричневой бейсболкой с белой вышивкой и распустила волосы.

Ранее в мае бразильская модель Дениз Роша, которую в соцсетях прозвали самой сексуальной юристкой в мире, снялась в откровенном образе для журнала Playboy.